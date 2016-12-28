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28 декабря 2016, 20:48
Мария Захарова МИД России санкции США

Захарова пообещала рикошетом ответить на новые санкции США

МИД России
МИД России

Если США предпримут в отношении России «новые враждебные шаги», то получат ответ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России», — пообещала представитель МИДа.

Она также обрушилась с критикой на уходящую администрацию президента США Барака Обамы, обвинив ее в желании «напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила».

«Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верху. Администрация Б. Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях», — приводит Захарова логику решений руководства США.

Ранее сегодня сообщалось, Белый дом намерен принять новые экономические санкции в отношении России до конца текущего года.

Пассаж Захаровой о дипломатах относится к законопроекту, принятому в ноябре Палатой представителей конгресса США. Согласно документу, российским дипломатам разрешается отъезжать от посольства или консульства на более чем 40 км лишь при одобрении ФБР.

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