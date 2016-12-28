Куба ограничила использование имени Фиделя Кастро

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы приняли закон, который регламентирует использование имени и изображения команданте Фиделя Кастро в наименовании общественных мест, передает Reuters.

Согласно документу, в частности, запрещается называть учреждения, площади, парки, улицы Кубы в честь Фиделя Кастро. Также запрет распространяется на использование его имени в наименовании наград, почетных титулов и заслуг. Ограничения касаются и использования изображения кубинского лидера при возведении статуй, памятников, бюстов, статуй. Не допускается упоминание Фиделя Кастро и в рекламных, либо коммерческих целях.

Вместе с тем закон допускает использовать имя Кастро в названиях организаций, образованных для распространения и изучения его «мышления и дела». На литературу, музыку, кино и живопись запрет не действует.

Отмечается, что этот закон волю кубинского лидера, который был против развития культа личности после его смерти.

Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет 25 ноября 2016 года. Он был руководителем Кубы с 1959 года по 2008 год. После этого страну возглавил его брат Рауль Кастро.