Задержанная по делу о «Боярышнике» замминистра Иркутской области отпущена на свободу

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, которая стала фигурантом дела о халатности из-за массового отравления «Боярышником», отпущена под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Е.Нефедова вчера дала показания следствию и была отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует агентство слова источника.

Собеседник агентства уточнил, что в первой половине дня в среду Нефедова уже находилась на рабочем месте в министерстве. «Интерфакс» отмечает, что официального подтверждения данной информации нет.

27 декабря семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» в Иркутской области были предъявлены обвинения.