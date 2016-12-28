Мосгордума запретила своим депутатам встречаться с избирателями без разрешения

Мосгордума приняла изменения в закон «О статусе депутата Мосгордумы», который обязывает ее членов согласовывать публичные встречи с избирателями с органами власти. Об этом РБК сообщила депутат Елена Шувалова.

Как заявил изданию депутат городского парламента Кирилл Щитов, «если депутат организует митинг, то не нужно лукавить и прикрывать это публичное мероприятие термином "встреча с избирателями", нужно соблюдать федеральный закон и выполнить все необходимые процедуры по организации такого рода массовых мероприятий».

Среди таких митингов, проводившихся как встречи с избирателями, РБК упоминает акцию 15 декабря против расширения платной парковки и акцию ростовских шахтеров 20 декабря у Горбатого моста напротив Белого дома.