СМИ рассказали о признании чиновниками РФ системы допинга

Российские чиновники впервые признали существование в стране системы приема допинга. Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович в интервью газете The New York Times.

«Это был институциональный заговор», — заявила Анцелович.

При этом она подчеркнула, что высшее руководство не было вовлечено в программу по приему спортсменами РФ допинга, и добавила, что была ошеломлена известием о существовании системы.

«С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы допустили много ошибок и должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», — сказал глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

Напомним, что вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря 2016 года. Согласно его материалам, тысячи спортсменов в России замешаны в «государственной допинговой программе».