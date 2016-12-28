28 декабря 2016, 14:05
Суд ЕС подтвердил законность решения по газопроводу OPAL
Суд Евросоюза приостановил решение Европейской комиссии о расширенном доступе российской компании «Газпром» к газопроводу OPAL до момента разрешения спора, передает «Радио Польша» со ссылкой на гендиректора польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петра Возняка.
«Таким образом, мы приостановили действие, мягко говоря, неудачного, а по сути — очень вредоносного решения ЕК до момента рассмотрения нашего запроса в Европейском суде», — пояснил Возняк.
В свою очередь, в «Газпроме» данную ситуацию пока никак не прокомментировали, сославшись на отсутствие официальной публикации судебного постановления.
Как ожидают в руководстве польской компании, решение будет опубликовано до конца этого года.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое