СМИ заявили об атаке сайта ОБСЕ «российскими хакерами»

Официальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что портал организации подвергся кибератаке, передает Reuters.

«Была атака. Мы выяснили это в начале ноября», — заявила она и отметила, что в настоящее время ОБСЕ использует абсолютно новые системы безопасности, а также пароли.

Источник в западных спецслужбах рассказал о возможной связи хакеров, атаковавших сайт ОБСЕ, с группировкой APT28 (известной также как Pawn Storm и Fancy Bear), которая, предположительно, стоит за взломами данных Демократической партии Соединенных Штатов во время предвыборной президентской кампании в 2016 году.

Пресс-секретарь ОБСЕ сказала, что ей известно о предполагаемой причастности к атаке «российских хакеров», но подчеркнула, что не будет спекулировать на эту тему ввиду отсутствия возможности провести детальное расследование.