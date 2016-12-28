Президентские гранты отдали патриотам

Стали известны итоги последнего в этом году конкурса по распределению президентских грантов между некоммерческими организациями (НКО), пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, самый крупный грант достался НКО «Открытое пространство», которая потратит полученные 12,3 миллиона рублей на проведение детского фестиваля танца «Светлана».

10 миллионов рублей операторы президентских грантов выделили на организацию фестиваля «Золотая маска», в рамках которого выдаются премии за лучшие российские спектакли. 7,5 миллиона рублей получил Союз журналистов на проведение «Благотворительного бала прессы». Гранты также получили такие патриотические проекты, как хуторское казачье общество «Зюзинское», «Добровольная молодежная дружина», движение «Бессмертный полк».

При этом были отклонены заявки НКО «Мемориал» и региональных отделений движения «За права человека».

Ранее стало известно, что российский байк-клуб «Ночные волки», возглавляемый Александром «Хирургом» Залдостановым, выиграл грант президента РФ в 3,1 млн рублей на проект «Славянский мир». Кроме того, Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» получила 3 млн рублей на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский с показом спектакля «Молодая гвардия».