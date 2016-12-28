РУСАДА опровергла достоверность сообщений СМИ о допинге в РФ

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что в статье The New York Times слова исполняющей обязанности главы агентства Анны Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, передает ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию о том, что российские чиновники признали существование в стране программы по употреблению спортсменами запрещенных веществ. Он предложил проверить достоверность слов Анцелиович. Об этом пишет «Интерфакс».

«Это было интервью "Нью-Йорк таймс". Сначала нужно проверить достоверность этих слов», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что не стоит рассматривать информацию зарубежных СМИ как достоверную.

«Пока мы не может что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы», — пояснил Песков.

Он вновь подчеркнул, что Москва изначально категорически отрицала причастность государства (включая ведомства, службы и органы) к возможному употреблению российскими спортсменами допинга.

«Вы знаете, что по этим фактам ведется расследование. В том числе существует подозрение в причастности вот этого гражданина (бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова), который, собственно, и воспринимается как один из источников при озвучивании обвинений в наш адрес», — отметил.

Министр спорта РФ Павел Колобков усомнился в достоверности слов Анцелиович и также заверил в неизменности позиции, передает ТАСС.

«Наша позиция по отношению к этой ситуации остается неизменной. У меня есть предположение, что газета The New York Times неверно истолковала слова Анцелиович. Думаю, нужно обратиться к ней за разъяснениями, что она имела в виду» — сказал Колобков.

Напомним, что в интервью американскому изданию Анцелиович якобы заявила, что российские чиновники впервые признали существование в стране системы приема допинга.