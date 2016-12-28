Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 декабря 2016, среда, 16:59
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
28 декабря 2016, 15:43
археология биология домашние животные история

В Дании найдены кошачьи кости возрастом 2000 лет

Вероятно, кошки были привезены в Данию из Римской империи
Вероятно, кошки были привезены в Данию из Римской империи
vil.sandi/Flickr

Датские археологи обнаружили в Ольборге, на севере острова Ютландия, кости трех домашних кошек возрастом 2000 лет – самые древние останки этих животных, известные в Дании. Находка была сделана во время строительства новой больницы при городском университете.

На будущей стройплощадке археологи обнаружили остатки жилища железного века – так называемого «длинного дома». Наиболее частыми находками оказались кости животных, которых разводили и которыми питались тогдашние обитатели. Раскопки происходили в 2014 – 2015 годах, но костей было найдено так много, что их идентификация заняла продолжительное время, поэтому отчет о находках был опубликован только сейчас. Большую их часть составляют кости овец, коз, коров и лошадей. Есть также рыбьи кости, а вот останков диких животных найдено не было. Видимо, местные жители не занимались охотой, и основными источниками их питания были скотоводство и рыбалка. Подобный набор костей археологам попадался и в других датских поселениях I века, а вот останки кошек стали уникальной находкой.

Некоторые предметы роскоши и оружие попадали к жителям Дании на рубеже нашей эры с юга, из Римской империи. Вероятно, оттуда были привезены и кошки, в качестве экзотических животных. Кости двух кошек удалось датировать по археологическому контексту I веком нашей эры, ученые намерены проверить эту датировку радиоуглеродным методом.

Биологи считают, что кошки были одомашнены в 12 – 9 тыс. до нашей эры на Ближнем Востоке, в землях Плодородного полумесяца. Затем они распространились из Египта по Северной Африке и Европе. Считалось, что в Северную Европу кошки попали благодаря морским походам викингов, державших их на кораблях для борьбы с крысами. Новая находка показывает, что, возможно, домашние кошки проникали на север и раньше.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.