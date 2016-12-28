В Дании найдены кошачьи кости возрастом 2000 лет

Датские археологи обнаружили в Ольборге, на севере острова Ютландия, кости трех домашних кошек возрастом 2000 лет – самые древние останки этих животных, известные в Дании. Находка была сделана во время строительства новой больницы при городском университете.

На будущей стройплощадке археологи обнаружили остатки жилища железного века – так называемого «длинного дома». Наиболее частыми находками оказались кости животных, которых разводили и которыми питались тогдашние обитатели. Раскопки происходили в 2014 – 2015 годах, но костей было найдено так много, что их идентификация заняла продолжительное время, поэтому отчет о находках был опубликован только сейчас. Большую их часть составляют кости овец, коз, коров и лошадей. Есть также рыбьи кости, а вот останков диких животных найдено не было. Видимо, местные жители не занимались охотой, и основными источниками их питания были скотоводство и рыбалка. Подобный набор костей археологам попадался и в других датских поселениях I века, а вот останки кошек стали уникальной находкой.

Некоторые предметы роскоши и оружие попадали к жителям Дании на рубеже нашей эры с юга, из Римской империи. Вероятно, оттуда были привезены и кошки, в качестве экзотических животных. Кости двух кошек удалось датировать по археологическому контексту I веком нашей эры, ученые намерены проверить эту датировку радиоуглеродным методом.

Биологи считают, что кошки были одомашнены в 12 – 9 тыс. до нашей эры на Ближнем Востоке, в землях Плодородного полумесяца. Затем они распространились из Египта по Северной Африке и Европе. Считалось, что в Северную Европу кошки попали благодаря морским походам викингов, державших их на кораблях для борьбы с крысами. Новая находка показывает, что, возможно, домашние кошки проникали на север и раньше.