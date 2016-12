Гепарды стремительно вымирают

Гепард (Acinonyx jubatus) известен как самое быстрое из наземных животных, но исследователи полагают, что он может установить и другой, куда более печальный рекорд – по скорости вымирания. Если в срочном порядке не принять меры по сохранению среды обитания этих животных, гепарды скоро исчезнут.

Исследование было проведено работниками Лондонского зоологического общества, некоммерческой природоохранной организации Panthera и Обществом охраны диких животных (Wildlife Conservation Society). По наиболее оптимистичной оценке, согласно автором работы, сейчас в мире живет 7100 гепардов, причем 91 % животных был вынужден покинуть место первоначального обитания. Наиболее тяжелая ситуация у азиатских гепардов, их осталось всего около пятидесяти в Иране. Авторы полагают, что в Красной книге МСОП необходимо поменять статус гепарда с «уязвимого вида» даже не на «вымирающий вид», а сразу на «вид, находящийся под угрозой исчезновения».

Ведущий автор исследования Сара Дюран (Sarah Durant), которая руководит проектом по сохранению мест обитания гепардов и гиеновидных собак, говорит, что скрытный характер гепарда делает информацию о нем труднодоступной, и это привело к тому, что бедственное положение вида долго оставалось без внимания. Исследователям сейчас удалось установить, насколько большое пространство требуется для выживания особи, и каким угрозам подвержены гепарды в дикой природе. В целом был сделан вывод, что гепард гораздо ближе к исчезновению, чем это считалось ранее.

До сих пор продолжается нелегальная торговля живыми гепардами в районе Африканского Рога. Даже на охраняемых территориях в Африке гепард часто становится жертвой людей, охотящихся на него ради престижного трофея или же защищающих свои стада. Дюран полагает, что положение не улучшится без изменения условий землепользования в странах Африки. К тому же, 77 % площади, на которой пока сохранились гепарды, лежат за пределами охраняемых территорий, что еще больше увеличивает риск. Дюран приводит пример Зимбабве, где за 16 лет количество гепардов снизилось с 1200 до 170.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.