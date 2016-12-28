В Сан-Франциско хотят связаться с инопланетянами

В Сан-Франциско основана организация Messaging Extra Terrestrial Intelligence (METI), которая планирует заняться проблемой связи с внеземными цивилизациями. Если чаще всего поиски инопланетного разума заключаются в попытках выследить сигналы, которые отправляют в космос обитатели других планет, то организаторы METI полагают, что следует самим посылать сигналы в места наиболее вероятного нахождения братьев по разуму.

К концу 2018 года METI рассчитывает приступить к отправке радиосигналов к Проксиме Центавра, возле которой недавно была обнаружена планета, схожая с Землей, и находящаяся в «обитаемой зоне». Это станет первой попыткой послать в космос мощные, упорядоченные сигналы, которые шли бы к одной цели в течение нескольких месяцев или даже лет. Затем энтузиасты планируют начать вещание и на другие планетные системы, где вероятно обнаружение обитаемых миров.

«Если мы хотим начать обмен в течение в течение многих поколений, мы должны учиться и обмениваться информацией», – говорит президент METI Дуглас Вакоч (Douglas Vakoch), ранее работавший в проекте SETI, посвященном поиску внеземного разума. Поэтому METI проведет в 2017 году два семинара, в Париже и Сент-Луисе, участники которых постараются выработать единое мнение об оптимальном виде отправляемых в космос сообщений. Также METI планирует привлекать средства в размере около одного миллиона долларов ежегодно, необходимые для работы постоянных сотрудников проекта и для постройки или аренды мощного радиопередатчика.

Среди ученых нет единства взглядов на то, нужно ли пытаться привлечь к себе внимание внеземных цивилизаций. Физик Марк Бьюкенен полагает, что развития инопланетная цивилизация, скорее всего, будет представлять для землян опасность. С такими опасениями согласен и Стивен Хокинг. Другие смотрят на эту идею с энтузиазмом. «Я буду счастлив, увидев реализацию этого, – говорит Сет Шостак, старший астроном с Института SETI. – Я думаю, в этом есть чему поучиться, нет ничего, чего надо было бы бояться. И тут есть возможность открыть что-то по-настоящему революционными: у нас есть соседи неподалеку». Есть и ученые, считающие, что наши сигналы не будут представлять особого интереса для развитой цивилизации. «Лепет младенца не ценится во взрослом разговоре, – считает астроном Эндрю Франкой. – Слушать и учиться, пока мы не станем взрослыми. Почему бы не попробовать так?».