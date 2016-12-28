СМИ сообщил о продаже «Мерседеса» Путина

На германском сайте Mobile.de выложено объявление о продаже автомобиля, которым якобы пользовался президент России Владимир Путин в качестве служебной машины, сообщает Wroom.

Речь идет о бронированном лимузине Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140 1995 года выпуска. Заявленный пробег автомобиля — 25 тысяч километров. В качестве продавца указано частное лицо из Москвы. При этом местонахождение автомобиля не уточняется. Продавцы оценили автомобиль в 1,3 миллиона евро или в 82,5 миллиона рублей.

СМИ отмечают, что доказательств того, что на этой машине действительно ездил президент России нет.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин придает большое значение проекту «Кортеж», в рамках которого предполагается создание линейки отечественных автомобилей для первых лиц и машин сопровождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда подтвердил, что работа над проектом «Кортеж» ведется.