В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить полноценные девятидневные новогодние каникулы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Что касается того, как президент будет проводить эти выходные, то вы знаете, что у него практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб — это ежедневные доклады. Президент также получает аналитические доклады», — цитирует агентство слова пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, по словам Дмитрия Пескова, «можно предположить, что какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом». Официальный представитель президента напомнил, что Путин «и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе». Он не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что Владимир Путин «весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду». Остальное, по словам Пескова, «это — личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что на его новогоднем столе будут рыба, мясо и овощи российского производства. В эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ глава правительства заявил, что все продукты будут произведены на предприятиях, которые появились за последние годы. Медведев при этом подчеркнул, что за последние годы России удалось решить ряд важных задач в области импортозамещения. «Это и производство мясных продуктов, и рыбы, и овощи, и фрукты», — отметил он.