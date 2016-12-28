Путин поздравил «всех евреев России» с Ханукой

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех евреев с Ханукой. На встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александром Бородой он пожелал иудеям России и всей конфессии всего самого доброго в новом году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу вас и всех евреев России поздравить с Ханукой, пожелать всего самого доброго вам, вашим семьям, всей конфессии, всем иудеям страны, всего самого доброго в новом году. Уверен, и мы все надеемся, что он будет счастливым, благополучным», - заявил президент.

Путин также отметил динамичное развитие отношений ФЕОР с другими конфессиями, чему, по его словам, предшествовала серьезная работа.

«Надо сказать, развитие идет очень хорошее, вводятся новые синагоги, новые религиозно-культурные центры, за что я вам очень благодарен. Надеюсь, эту нашу совместную работу мы будем продолжать и дальше», — заключил Путин.