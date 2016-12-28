Заключенные губернаторы в «Лефортово» увлеклись чтением

Бывшие высокопоставленные чиновники и экс-силовики в московском следственном изоляторе «Лефортово» приобрели вкус к чтению. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Экс-губернатор Коми Вячеслав Гейзер читает деловые издания, журналы, которые выписывает. Он также пользуется большой библиотекой «Лефортово». Кроме того, родные покупают и передают ему художественную литературу, которую Гейзер потом дарит тюрьме.

Его адвокат Вячеслав Леонтьев сообщил, что его клиент живо интересуется жизнью своего региона, в письмах передает приветы, поздравляет жителей с праздниками, особенно национальными.

Адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов подтвердил, что кировский экс-губернатор тоже увлекся чтением — периодикой и художественной литературой. Ничего более определенного о вкусах своего подзащитного он сообщить не смог.

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин выписывает, в основном, деловую прессу. В библиотеке СИЗО берет стихи и классику.

У полковника Дмитрия Захарченко не хватает времени на чтение — он готовится к своей защите в суде, это занимает весь его досуг.

Его адвокат Юрий Новиков сообщил, что он болен.

«Жалуется, что болят вены и сердце. Просит, чтобы провели обследование, но ему почему-то отказывают», — посетовал правозащитник.