Заключенные губернаторы в «Лефортово» увлеклись чтением
Бывшие высокопоставленные чиновники и экс-силовики в московском следственном изоляторе «Лефортово» приобрели вкус к чтению. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Экс-губернатор Коми Вячеслав Гейзер читает деловые издания, журналы, которые выписывает. Он также пользуется большой библиотекой «Лефортово». Кроме того, родные покупают и передают ему художественную литературу, которую Гейзер потом дарит тюрьме.
Его адвокат Вячеслав Леонтьев сообщил, что его клиент живо интересуется жизнью своего региона, в письмах передает приветы, поздравляет жителей с праздниками, особенно национальными.
Адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов подтвердил, что кировский экс-губернатор тоже увлекся чтением — периодикой и художественной литературой. Ничего более определенного о вкусах своего подзащитного он сообщить не смог.
Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин выписывает, в основном, деловую прессу. В библиотеке СИЗО берет стихи и классику.
У полковника Дмитрия Захарченко не хватает времени на чтение — он готовится к своей защите в суде, это занимает весь его досуг.
Его адвокат Юрий Новиков сообщил, что он болен.
«Жалуется, что болят вены и сердце. Просит, чтобы провели обследование, но ему почему-то отказывают», — посетовал правозащитник.