Regnum решило судиться с Марией Захаровой из-за ее комментария

Российское информагентство Regnum намерено подать в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову. Об этом говорится на сайте СМИ.

Агентство обвиняет Захарову в клевете. Речь идет о ее комментарии 27 декабря по поводу задержания в Белоруссии журналистов Regnum.

Агентство приводит ее цитату: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством Regnum. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов как "недонарод" или "недогосударство" в отношении Белоруссии и белорусов, конечно, недопустимо».

Агентство пишет, что его авторы не употребляли данных слов по отношению к Белоруссии.

«Слово же "недогосударство" употреблялось автором ИА Regnum ТОЛЬКО в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по ее пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту», — отмечают там.