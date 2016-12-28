Генпрокуратура уличила «Роснано» в нарушении закона о госзакупках

Генеральная прокуратура (ГП) РФ внесла представление главе госкорпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу за нарушение закона о закупках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генпрокуратурой проверено соблюдение "Роснано" законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по заключенным договорам… В целях устранения выявленных нарушений… Председателю правления компании внесено представление. Поставлен вопрос об ответственности виновных», — цитирует агентство сообщение ГП.

Как отмечают в ведомстве, «Роснано» многократно несвоевременно оплачивало услуги контрагентов по заключенным контрактам, что, по мнению прокуроров, грозило предпринимателям «негативными социально-экономическими последствиями»: долгами по выплате зарплаты и перед налоговой инспекцией.

«Услуги оплачивались контрагентам с нарушением установленных сроков от двух рабочих дней до одного года», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Генпрокуратура также отмечает, что «Роснано» не всегда своевременно размещало информацию о госзакупках на сайте единой информационной системы.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что коллектив его компании не планирует отказываться от новогоднего корпоратива. Праздник пройдет в стенах «Роснано», за счет самих сотрудников и в отсутствии самого Чубайса, который уйдет в отпуск.