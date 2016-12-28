Чубайсу не пришло представление от Генпрокуратуры по поводу госзакупок

Государственная корпорация «Роснано» пока не получала представление Генпрокуратуры по поводу задержек оплаты услуг, оказанных контрагентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роснано».

«Насколько мы понимаем из сообщений СМИ, к нам могут быть замечания по срокам оплаты контрагентам оказанных "Роснано" услуг. В нашей практике, как и бывает в деловом мире, случаются отклонения по тем или иным техническим причинам. Но поскольку характер подобных случаев действительно технический, ни один контрагент никогда не предъявлял "Роснано" каких-либо претензий, связанных со сроками оплаты», — отметили там.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что внесла представление руководству «Роснано», отметив, что опоздания по оплате услуг контрагентам составляют в компании от двух рабочих дней до одного года.

Главой «Роснано» является Анатолий Чубайс.