Минтранс распродаст подмосковные аэродромы за рубль

Минтранс РФ возобновил переговоры с аэропортами Московского авиационного узла (МАУ) о передаче в концессию аэродромов Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом пишет в среду газета «Ведомости».

По данным издания, совещание на эту тему у главы Минтранса Максима Соколова состоялось 16 декабря по инициативе министерства. В рамках предложенной концессии аэропорты должны будут сами содержать аэродромы, которые в настоящее время принадлежат государству. При этом государство не будет брать на себя обязательств по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения транспортной доступности аэропортов.

Концессионная плата составит 1 рубль в год, при этом аэропорты перестанут платить арендную плату, а затраты на содержание аэродромов предлагается окупать за счет повышения сбора с авиакомпаний.

По данным «Ведомостей», представители Домодедово заявили на совещании, что такой подход ставит их в неравные конкурентные условия. Кроме того, участники совещания оценили потребности в инвестициях на ближайшие 10 лет. В частности, Домодедово потребуется 63,4 млрд рублей, в то время как Шереметьево — 17,9 млрд рублей, а Внуково — 6,7 млрд рублей. Отмечается, что Домодедово оценило свои потребности значительно выше из-за необходимости строительства третьей взлетной полосы.