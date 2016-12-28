Россия не поддержит санкции ООН против Сирии

Россия не поддержит проект резолюции Совбеза ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Проект резолюции был подготовлен Францией и Великобританией. Он запрещает поставку вертолетов и запчастей к ним сирийским госструктурам.

Основанием стали выводы Организации по запрещению химического оружия, которая обвинила правительство Сирии в организации трех химатак.

Предполагалось, что с военных вертолетов сбрасывались контейнеры с хлором.

По словам Рябкова, доклады ООН и Организации по запрещению химического оружия «не являются достаточной базой для столь далеко идущих выводов, как это предлагают коллеги из Франции и Великобритании».

«Их проект резолюции — санкционный, для нас категорически неприемлемый», — подытожил он.