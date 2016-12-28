США на этой неделе введут против России новые санкции

Администрация действующего президента США Барака Обамы до конца года намерена принять новые экономические санкции и объявить порицание по дипломатической линии России в связи с обвинениями во «вмешательстве в выборы президента». Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседники издания сообщили, что проработка деталей этих мер почти закончена. Причем, они будут включать в себя скрытые операции, в том числе, в киберпространстве.

Газета напоминает, что принятый в 2015 году исполнительный приказ президента подразумевает полномочия для реагирования на кибератаки, но не предлагает конкретных мер. Источники издания сообщили, что видоизмененный указ будет оформлен таким образом, чтобы вступивший в январе на пост президента Дональд Трамп не смог сразу отменить данный документ. Кроме того, источники WP выразили надежду на то, что Барак Обама успеет воспользоваться новыми полномочиями.

По информации издания, в отношении попавших под санкции людей, помимо мер экономического воздействия вроде заморозки счетов, могут быть заведены уголовные дела.

Напомним, заявления Вашингтона о причастности России к хакерским атакам на избирательную систему США стали появляться в октябре 2016 года.

В Москве категорически отрицали участие в кибератаках, произведенных для того, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть выборы.

Сам миллиардер назвал обвинения России во вмешательстве в ход выборов «смехотворными».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их «голословными», а президент РФ Владимир Путин заявил, что истерия вокруг предполагаемых кибератак нагнетается для того, чтобы отвлечь общественность от результатов выборов.