СМИ сообщили о чистке руководства МВД Чечни после нападения на Грозный

В Чечне в отставку уходят несколько высокопоставленных сотрудников МВД, включая первого замглавы ведомства Апти Алаудинова, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.

По их данным, чистка в рядах чеченского МВД связана с нападениями боевиков на полицейских в Грозном в ночь на 18 и на 19 декабря.

Тогда в ходе перестрелки погибли три сотрудника ППС и несколько нападавших.

Все нападавшие, пишет издание, — жители Чечни, которые не стояли на экстремистском профилактическом учете.

«Само нападение стало полной неожиданностью для чеченских силовиков, что глава Чечни [Рамзан Кадыров] воспринял как полный провал агентурной работы полицейских», — отмечает издание.