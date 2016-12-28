28 декабря 2016, 19:53
СМИ сообщили о чистке руководства МВД Чечни после нападения на Грозный
В Чечне в отставку уходят несколько высокопоставленных сотрудников МВД, включая первого замглавы ведомства Апти Алаудинова, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.
По их данным, чистка в рядах чеченского МВД связана с нападениями боевиков на полицейских в Грозном в ночь на 18 и на 19 декабря.
Тогда в ходе перестрелки погибли три сотрудника ППС и несколько нападавших.
Все нападавшие, пишет издание, — жители Чечни, которые не стояли на экстремистском профилактическом учете.
«Само нападение стало полной неожиданностью для чеченских силовиков, что глава Чечни [Рамзан Кадыров] воспринял как полный провал агентурной работы полицейских», — отмечает издание.
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