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28 декабря 2016, 21:01
Минфин рубль

Глава Минфина пообещал работать на ослабление рубля

Антон Силуанов
Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Разработанная Минфином бюджетная политика поможет избежать значительного укрепления рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».

«Если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению курса рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 рублей за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?» — задал министр вопрос в интервью телеканалу «Россия 24».

И сам же ответил на него: «Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему, и считаю, что… эти дополнительные нефтегазовые доходы лучше было бы в большем объеме сберечь и сохранить в резервы».

На сегодняшних торгах на Московской бирже рубль показал максимальный рост по отношению к евро за полтора года — один евро торговался ниже 63 рублей. Официальный курс евро на 29 декабря 63,48 рубля. Курс доллара — 60,67 рубля.

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