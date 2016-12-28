Глава Минфина пообещал работать на ослабление рубля

Разработанная Минфином бюджетная политика поможет избежать значительного укрепления рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».

«Если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению курса рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 рублей за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?» — задал министр вопрос в интервью телеканалу «Россия 24».

И сам же ответил на него: «Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему, и считаю, что… эти дополнительные нефтегазовые доходы лучше было бы в большем объеме сберечь и сохранить в резервы».

На сегодняшних торгах на Московской бирже рубль показал максимальный рост по отношению к евро за полтора года — один евро торговался ниже 63 рублей. Официальный курс евро на 29 декабря 63,48 рубля. Курс доллара — 60,67 рубля.