Великобритания и Франция решили запретить поставки вертолетов в Сирию

Великобритания и Франция подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающий поставку любых вертолетов и запчастей к ним правительству, армии и госструктурам Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поступившую в распоряжение агентства копию документа.

Основанием для инициативы стали выводы следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), обвинившей Дамаск в ответственности за три химические атаки. Предполагается, что контейнеры с хлором сбрасывались с военных вертолетов.

В проекте упоминаются 11 физических лиц и 10 структур, которые якобы имеют отношение к химическим атакам. Им грозят замораживание активов и запрет на выезд из страны. Кроме того, в случае принятия документа, все страны-члены ООН вынуждены будут заняться предотвращением поставок этим лицам и структурам хлора и других потенциально пригодных для атак химикатов.

Проект резолюции предусматривает создание специального комитета для отслеживания режима санкций и выдвигает требование к сирийским властям в 30-дневный срок предоставить полную информацию о наличии отравляющих веществ, имеющихся в их распоряжении.

Россия неоднократно высказывала сомнение в выводах комиссии ООН и ОЗХО. Тем более, что наличие химического оружия было подтверждено только у боевиков.

Например, в феврале 2016 года директор ЦРУ Джон Бреннан подтвердил факты применения запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) химического оружия в Сирии и Ираке.

В конце ноября 2016 года ОЗХО согласилась принять от России пробы химоружия, примененного боевиками в Сирии. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, ранее эта организация под давлением западных партнеров отказывалась выполнять эту «элементарную функцию». Дипломат предположил, что «теперь им будет трудно отвертеться от анализа».