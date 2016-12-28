СМИ назвали самого популярного в 2016 году российского спортсмена

Первое место в рейтинге упоминаемости в СМИ спортивных персон России занял Леонид Слуцкий — бывший наставник российской сборной по футболу и московского ЦСКА. Об этом свидетельствуют данные «СКАН-Интерфакс».

Имя Слуцкого в СМИ за 2016 год упоминалось более 63 тысяч раз. Самые крупные сюжеты, связанные со Слуцким, касаются неудачных выступлений российской сборной на чемпионате Европе, который проходил во Франции, а также его ухода с должности главного тренера национальной команды РФ. Отмечены и сюжеты о неудачах ЦСКА, и отставка Слуцкого с поста главного тренера клуба.

Второе место в рейтинге самых популярных спортивных персон досталось теннисистке Марие Шараповой (более 35 тысяч упоминаний). Напомним, что вокруг нее разгорелся скандал из-за употребления запрещенного вещества мельдония.

Замыкает тройку лидеров рейтинка самых упоминаемых российских спортсменов экс-тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев (более 28,7 тысяч упоминаний). СМИ распространяли информацию о его возможном назначении на пост главного тренера ФК «Спартак».

Также в рейтинг попали Елена Исинбаева, вратарь ФК ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, новый тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, хоккеист сборной РФ и клуба «Вашингтон» Александр Овечкин, футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин и биатлонист Антон Шипулин.