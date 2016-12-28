В Чечне запретили костюмы снежинок на утренниках

Руководители чеченских образовательных учреждений получили указание запретить девочкам приходить на новогодние утренники в костюмах снежинок из-за несоответствия «вайнахской этике». О этом пишет «Кавказский узел».

«12 декабря в министерстве образования было совещание, касающееся организации новогодних праздников. Нам было дано указание предупредить родителей, что девочки должны быть одеты в соответствии с нормами вайнахской этики», — на условиях анонимности поделилась с изданием одна из директоров школ Грозного.

Еще один педагог уточнила, что речь идет о прозрачных и полупрозрачных костюмах, слишком открытых или коротких бальных платьях.

Минобразования республики оказалось предоставить комментарий по телефону, потребовав письменный запрос.

«Почему все ограничения, которые вводят наши власти, касаются только женщин? У меня дочь-школьница, мы уже купили ей бальное платье на новогоднее мероприятие, теперь не знаю, как мне быть», — сказала изданию мать одной из школьниц.

В конце октября 2016 года стало известно, что в Чечне будут созданы специальные рабочие группы для пресечения нарушений и соблюдения национальных традиций на свадьбах. Пресекать будут неподобающую форму одежды, употребление спиртного, стрельбу и неподобающие движения в танце.