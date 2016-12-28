В Москве разыскивают подростка за убийство ребенка

На юго-западе Москвы полиция разыскивает подростка по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в убийстве на Ломоносовском проспекте разыскивается 17-летний подросток. Его одежда может быть в крови», — сказал собеседник агентства.

Он ничего не сообщил о родственных связях убитого и подозреваемого, но ранее несколько СМИ утверждали, что они были братьями.

27 декабря главное следственное управление Следственного комитета Москвы сообщило, что в квартире дома на Ломоносовском проспекте обнаружено тело 10-летнего ребенка.

«По данным следствия, вечером 27 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов, расположенного на Ломоносовском проспекте в городе Москве, обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.