СМИ сообщили об отказе Польши от выдачи предполагаемых сторонников Гюлена

Варшава не собирается выдавать Анкаре проживающих на территории Польши граждан Турции, которые считаются членами оппозиционной организации, возглавляемой опальным проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщила радиостанции Zet со ссылкой на неофициальные источники.

По данным радиостанции, в ноябре появился список предполагаемых последователей Гюлена, проживающих на территории Польши. В том числе, глава канцелярии одного из частных варшавских вузов.

Один из источников сообщил Zet, что Анкара отправила в Вашаву запрос об экстрадиции турецких граждан. Причем, «в этом деле дошло до неформального давления на членов польского правительства».

«Я знаю о более широкой проблеме. Действительно, на территории Польши находятся граждане Турции, в отношении которых турецкое правительство выдвигает обвинения в поддержке деятельности, называемой террористической. Если эти люди соблюдают польские правила, правила, действующие в Европейском союзе, то в Польше им ничего не грозит», — заявил радиостанции министр науки Польши Ярослав Говин.

Другой источник сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши взяло под опеку турок, попавших в «черный список».