МИД РФ рассказал о встрече Лаврова с Пан Ги Муном

Глава российского внешнеполитичского ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Па Ги Муном, обсудив с ним текущие ситуации в Сирии и на Украине, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ее сообщении говорится, что собеседники обсуждали происходящее в «других странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также ход урегулирования внутриукраинского кризиса на основе минских договоренностей и утвердившей их резолюции СБ ООН 2202».

Стало известно, что Лавров в целом выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с покидающим свой пост 1 января 2017 года генсеком ООН.

Пан Ги Мун в свою очередь обратился к Лаврову со словами благодарности за поддержку, которую Россия оказывает ООН. Кроме того, генсек организации высоко оценил роль России в обеспечении международного мира и безопасности.