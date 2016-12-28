Тимченко подарил Чечне коллекцию картин

Российский бизнесмен Геннадий Тимченко встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и подарил республике 141 картину. Об этом Кадыров написал в своем инстаграме.

«Вот только несколько названий: "Чеченка", "Река Сунжа", "Горный аул", "Чечня", "Терек". Этим работам более 60 лет. У меня нет слов, чтобы выразить чувства, переполнившие мое сердце при получении такого достояния», — рассказал л коллекции Кадыров.

Эти работы займут место в Национальном музее республики, который лишился своей коллекции во время войны в 90-х годах.

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)Дек 28 2016 в 2:59 PST

Как сообщил РИА Новости директор Национального музея Ваха Асталов, до войны фонд музея составлял свыше 2500 произведений искусства.

«Всего было сохранено 112 картин. Они хранились в Московском государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО"», — сказал он, добавив, что сейчас в Чечню возвращена 51 картина, остальные находятся на реставрации.