СМИ узнали подробности российско-турецкого плана по перемирию в Сирии

В рамках договоренности между Россией и Турцией будет предложено прекратить боевые действия в Сирии с 00:00 29 декабря. Об этом пишет турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на достоверные источники.

Предполагается, что указанный план будет представлен сторонами всем участникам сирийского конфликта. При этом Турция и Россия выступят гарантами его урегулирования.

Также отмечается, что его действие будет охватывать все районы, где продолжаются бои между группировками оппозиции с силами турецких властей.

Если соглашение о перемирии найдет поддержку, в дальнейшем начнется обсуждение политического урегулирования конфликта, который продолжается с 2011 года.