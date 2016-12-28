Источники сообщили о кандидатурах на должность посла в России в администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп на должность посла в России рассматривает две кандидатуры. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве США в Москве и в руководстве Республиканской партии.

Речь идет о конгрессмене Дане Рорабахере и советнике экс-госсекретаря Генри Киссинджера Томасе Грэме.

«Президент Дональд Трамп обновляет дипломатический корпус. В следующем году, возможно, будет назначен новый посол США в России. Это связано со сменой команды, а не с претензиями к нынешним дипломатам. Это нормальный процесс, и все к нему готовы. Главными кандидатами на этот пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм. Но есть и другие», — отметил информированный дипломатический источник.

Второй собеседник издания подтвердил названные имена и сообщил, что фигура посла в РФ станет, по мнению Трампа, ключевой в нормализации отношений с Россией.

«Произойдет смена ответственных лиц не только в Вашингтоне, но и за его пределами. В особенности, это касается представительств в ключевых странах. Уже определены кандидатуры на должности послов в Израиле и Китае, есть и новый представитель США при ООН», — сказал собеседник «Известий».

Издание пишет, что из всех американских конгрессменов Рорабахер занимает по отношению к России наиболее взвешенную позицию. В частности, в 2015 году он подчеркивал, что угрозы со стороны России для Запада и США не существует.

Томас Грэм является признанным специалистом по России, свободно говорит по-русски и работал в американском посольстве в Москве.

«По моей информации, администрация Дональда Трампа действительно готовит назначение нового дипломата в Москву. Уверен, что человек будет выбран правильный. И Рорабахер, и Грэм очень хорошо знают Россию и русскую душу. Грэм более академичен и является приверженцем realpolitik. Рорабахер — более неформальный политик, придерживающийся необходимости установления личных связей», — сообщил «Известиям» американский политолог, ведущий эксперт вашингтонского центра Gulf State Analytics Теодор Карасик.