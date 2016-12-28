СМИ узнали об обнаружении 60-метрового обломка на месте крушения Ту-154

В ночь на 28 декабря специалисты, работающие на месте крушения самолета Минобороны РФ, обнаружили большое скопление обломков Ту-154 и фрагментов тел. Об этом РИА Новости сообщил собственный источник в силовых структурах.

«Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров», — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что на расстоянии 4,5 км от берега и на глубине 20 метров найдено три обломка. Размеры одного из них — два на три метра, длина второго — более 60 м, третьего — около 5 м в длину.

27 декабря СМИ сообщили, что специалисты ЦНИИ Минобороны в Люберцах провели предварительный анализ данных основного бортового самописца Ту-154. По данным источников, полученные данные делают приоритетной версией человеческий фактор – ошибку пилота.

В частности, один из информированных источников сообщил, что в последнем разговоре пилотов самолета прозвучало упоминание закрылков. Запись заканчивается восклицанием: «Командир, падаем!».