На корпоративе Порошенко его сторонники дважды подрались

О двух «шикарных драках» на новогоднем корпоративе фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в принадлежащем президенту Украины спортклубе «5 элемент» рассказал «Вести-Украина» один из депутатов Верховной Рады, присутствовавший на празднике.

Обе потасовке произошли за час — в одной из них пострадал нардеп БПП Борислав Розенблат. Дебоширы перевернули урны в курилке, охрана заблокировала доступ, и не было видно всех участников драки.

По словам собеседника издания, некоторые топ-персоны покинули спортклуб через запасной выход, чтобы не столкнуться с караулившими около главного входа журналистами.

По словам инсайдера, Петр Порошенко назвал лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и главу «Батькивщины» Юлию Тимошенко «те, что с вилами и косой». Он также произнес прочувствованную речь о выполнении всех данных обещаний, которая «показалась даже самим депутатам БПП оторванной от реальности».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, пообещал провести в начале года быстрый процесс над Виктором Януковичем и национализировать деньги.