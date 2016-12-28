В Хабаровске завели дело против хозяина здания с «живодерками»

Владельцы недостроенного здания по улице Юнгов в Хабаровске могут понести уголовную ответственность после инцидента с падением из окна 12-летней девочки, которая получила тяжкие телесные повреждения, сообщает РИА Новости.

«Уголовное дело по статье "халатность" возбуждено СУСК России по Хабаровскому краю. Прокуратура Хабаровска признала возбуждение дела законным и обоснованным», — цитирует агентство заявление прокуратуры.

Как было установлено в ходе проверки, на земельном участке площадью 2,8 гектара по улице Юнгов в Хабаровске находятся четыре недостроенных здания, принадлежащие ФГБОУ «Российская академия правосудия». При этом охрана объектов и надлежащий контрольно-пропускной режим не были обеспечены. В результате на территорию объекта смогли свободно проникнуть посторонние лица.

В апреле 2016 года в данное здание забрались дети, во время игры с высоты четвертого этажа сорвался и упал вниз 12-летний ребенок, получив тяжкий вред здоровью. В октябре 2016 года с высоты третьего этажа недостроенного здания упала 12-летняя девочка, также получив тяжкие телесные повреждения. Кроме того, по данным прокуратуры, с июня по 21 сентября 2016 года в недостроенном здании две несовершеннолетние хабаровчанки совершали тяжкие преступления в отношении людей и издевались над животными.