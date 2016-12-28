Структуры Усманова продали весь пакет Alibaba

Известный бизнесмен Алишер Усманов рассказал о том, что его структуры и структуры его партнеров вышли из китайской Alibaba. Об этом он сообщил в интервью каналу «Россия 24».

«Когда-то мы сделали "бай-бай" "Фейсбуку", сейчас мы сделали "бай-бай" "Алибабе", но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали: сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям. Мы очень дорожим этими инвестициями, будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO», — отметил Усманов.

Фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера DST Global, а также Silver Lake и китайский фонд Yunfeng Capital возглавили консорциум, который в 2011 году инвестировал 1,6 млрд долларов в Alibaba. Инвесторы выкупили менее 5% компании, которая на тот момент стоила 32 млрд долларов.

В 2015 году Усманов сообщал о продаже части акций Alibaba.

«Мы из этой компании на достаточно высоком уровне выходили. Она стоила 250 млрд долларов. Надо оставлять прибыль и другим инвесторам», — говорил он.

При этом Усманов оценивал доходность инвестиций на уровне 500-600%, передает РИА Новости.