В МЭР не поддержали идею введения минимальной розничной цены на вино

Заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев посчитал введение минимальной розничной цены за бутылку вина плохой идеей, которая может отрицательно сказаться на конкуренции в этой сфере. Об этом пишет ТАСС.

«На наш взгляд, введение минимальной розничной цены на вино — пагубная идея. Минимальную стоимость водки мы задавали для снижения чрезмерного потребления, а под минимальной розничной ценой на вино подразумевается получение некого конкурентного преимущества. То есть ставится цель получить гарантированную цену, куда можно заложить все свои издержки и продавать потребителю. Это совсем другая логика, она не регуляторная, а, скорее, логика получения рыночных преимуществ», — пояснил Фомичев.

Он отметил, что на этом рынке есть производители, мешающие спирт с химическими веществами, а есть те, кто делает настоящее виноградное вино. При этом стоимость одной бутылки добросовестных производителей не меньше 300 рублей, что выше цен прочих производителей.

«Решение этой проблемы заключается в том, чтобы наша система контроля и регулирования обеспечивала соблюдение требований при производстве вина. А дальше, если вино произведено в соответствии с требованиями, пусть уже потребитель решает, какое вино ему больше нравится — подороже или подешевле. Но путем минимальных цен здесь регулировать рынок, мы считаем, неправильно», — подчеркнул Фомичев.

Ранее глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Евгений Ахпашев рассказал о необходимости введения минимальной розничной цены на «тихие вина» в 2017 году . Сообщалось, что она может быть установлена на уровне 200-250 рублей за 0,75 литра.