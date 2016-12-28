Мемория. Сергей Юткевич

28 декабря 1904 года родился Сергей Юткевич, режиссёр, теоретик кино

Личное дело

Сергей Иосифович Юткевич (1904-1985) родился в Санкт-Петербурге в семье инженера-технолога Иосифа Ивановича Юткевича и выпускницы историко-филологического отделения Высших бестужевских курсов Наталии Михайловны Лавровой. Учился в частной гимназии С. Н. Гревениц и К. А. Голенковской, устроенной по английскому образцу - с совместным обучением мальчиков и девочек. Помимо четырех языков - латыни, немецкого, английского и французского, гимназистам преподавали математику, физику, химию и литературу, учили танцам. Детей водили в императорский Александринский театр и в «Мариинку», на зрелища Народного дома, и даже в цирк.

Перед первой мировой войной в Петербурге стали в большом количестве открываться киноиллюзионы, куда Сергей бегал, завороженный чудом, творящимся на экране. «Мы не знали тогда многих мудреных слов и рецептов, мы не знали — где и как варится этот чудодейственный эликсир, мы были потрясены самим фактом двигающихся, оживших людей», - писал позднее Юткевич в книге, посвященной Максу Линдеру.

Когда произошла Февральская революция, Сергею Юткевичу было 12 лет. Мальчишка активно включился в бурлящую на улицах Петрограда революционную жизнь, на мотоциклетной коляске развозил по рабочим окраинам первые номера «Известий».

Летом 1917 года отец отправил жену с сыном на лечение на курорт Славянск, неподалеку от Харькова, где было спокойнее, чем в Петрограде. Там и началась творческая жизнь Сергея Юткевича. Он постоянно ходил на спектакли гастролировавшей в курортном театре сводной группы актеров из столичных театров Ф. Корша и К. Незлобина. Мальчишку заметили и позвали поучаствовать в представлении в качестве суфлера. Довольно скоро он стал «сценариусом» — помощником режиссера, заведующим громами, выстрелами и всяческим шумом.

Из Славянска мать переехала в Харьков, не рискнув вернуться в Петроград, где уже начинались разруха и голод. Здесь Юткевич продолжил учебу в гимназии, ходил в дом «Художественного цеха», где имелись небольшой театр, классы живописи и скульптуры, читали литературу и историю искусств. В это время он открыл для себя Александра Блока, его лирические драмы, которые были не похожи на академические профессиональные зрелища, перекликаясь, скорее, с балаганными представлениями.

В статье «Как я стал режиссером» Юткевич вспоминал: «Я прочел эту книгу залпом, многого в ней не понимая, об ином лишь смутно догадываясь, но ее поэтическое очарование захватило меня с огромной силой. Книга эта осталась моим верным спутником, и до сих пор владеет мной желание режиссерски воплотить на сценических подмостках лирические драмы Блока».

Тогда же Юткевич познакомился с творчеством футуристов —Василия Каменского, Велемира Хлебникова, Николая Ассева, Владимира Маяковского.

В годы Гражданской войны Сергей Юткевич работал актёром, художником, ассистентом режиссёра в театрах Киева и Севастополя. В 1919-1920 годах проходил обучение в Киевской школе живописи Александры Экстер. В Киеве он познакомился со столь же юным Григорием Козинцевым. Вдвоем они оформляли постановку Марджанова - оперетту «Красное солнышко», она же «Маскотта», делали для нее декорации и костюмы.

В 1921 году перебрался в Москву. Учился в Государственных высших режиссёрских мастерских (ГВЫРМ) под руководством Всеволода Мейерхольда и, параллельно, во ВХУТЕМАСе. Работал в качестве художника в театральной мастерской Н. Фореггера – «Мастфоре».

В 1922 году он вместе с Г. М. Козинцевым, Л. З. Траубергом и Г. К. Крыжицким выпустил манифест «Эксцентризм», ставший теоретической платформой Фабрики эксцентрического актера (ФЭКС).

С 1926 года становится руководителем собственного Экспериментального киноколлектива (ЭККЮ), одновременно продолжая работать художником как в театре, так и в кино.

В 1928 году Юткевич возглавил Первую киномастерскую на «Ленфильме» и руководил ею в течение десяти лет. В ранних режиссерских работах - «Кружева» (1928), «Черный парус» (1929), «Златые горы» (1931) он активно экспериментирует в области жанра, стиля и формы, занимается поисками нового кинематографического языка. Однако к концу 1920-х годов формализм стал «выходить из моды». Начали говорить, что монтажное кино изжило себя, а игра с формой идет во вред идейному смыслу фильмов.

Постановление 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций утвердило в советском искусстве единый метод социалистического реализма. И уже в вышедшем в том же году фильме «Встречный» режиссер жертвует выразительной формой в угоду идеологическому содержанию. Эта картина была объявлена эталоном соцреализма в кино и считается началом этого жанра в советской кинематографии.

Юткевич как один из видных советских режиссеров обязан был создавать картины по вкусу главного заказчика – И.В.Сталина. И он делает такие фильмы – вплоть до короткометражной киноагитки «Как будет голосовать избиратель» (1937), посвященной выборам депутатов Верховного совета СССР. В кинолентах этого периода: «Шахтеры» (1937), «Человек с ружьем» (1938), «Яков Свердлов» (1940), - авторское начало было максимально подавлено.

По мнению историка кино Петра Багрова, Юткевич «на самом деле никак не мог вписаться в этот злосчастный соцреализм», что и стало причиной его общественно-политической карьеры, которая для многих «навсегда затмит его фильмы»: «За что только не брался Сергей Иосифович, какие посты не занимал! Ни одно мало-мальски заметное собрание творческих работников в следующие пятьдесят лет не обошлось без фундаментального выступления Юткевича. Сколько предисловий он написал! Сколько собственных книг — больше, чем Козинцев и Эйзенштейн!»

В конце 30-х годов Юткевич перебирается в Москву. В 1938-1944 годах является художественным руководителем студии «Союздетфильм», занимается преподаванием и научно-искусствоведческой работой. Преподавать Юткевич начал еще в 1929 году, в 1939 году стал профессором; работал в Институте искусствознания, писал теоретические труды.

В годы Великой Отечественной войны режиссер смог ненадолго вернуться к эксцентрике и сатире в «Боевом киносборнике № 7» (1941) и фильме «Новые похождениях Швейка» (1943).

С 1944 года Юткевич вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе. Тогда же он посетил Францию и снял документальный фильм «Освобожденная Франция» (1944).

Самым тяжелым периодом в жизни режиссера стали послевоенные годы. В 1947 году он экранизировал пьесу Н.Ф.Погодина «Кремлевские куранты». Однако кинолента под названием «Свет над Россией» в прокат так и не вышла. По одной версии, образ В.И.Ленина в ней показался партийному начальству недостаточно масштабным и величавым. По другой – потому что Юткевич «перегнул планку»: якобы чтобы дать почувствовать «дух революционного времени», он перенес свидание Маши Забелиной и матроса Рыбакова в кафе поэтов. И практически целиком показал представление «Незнакомки» Блока — в манере 1918 года. В итоге картина была отправлена на полку, а сам Юткевич стал мишенью в политической кампании против космополититов в искусстве. В 1949 году его изгнали из ВГИКа и ВНИИ искусствознания.

В кино Юткевич вернулся лишь в 1952 году, сняв далекую от политики биографическую ленту «Пржевальский». Следующий фильм режиссера – советско-албанская постановка «Великий воин Албании Скандербег» (1954) – вышел в свет уже после смерти И.В.Сталина и получил премию Каннского кинофестиваля за режиссуру.

В 1954 году Юткевич вернулся во ВГИК, где преподавал режиссерское мастерство до конца 1960-х годов. Вернулся он и в театр: как художник и режиссер поставил около тридцати спектаклей на московских и ленинградских сценах. Наиболее заметные театральные работы Юткевича: «Баня» (1953, совместно с Н.В.Петровым и В.Н.Плучеком), «Клоп» (1955, совместно с В.Н.Плучеком), «Карьера Артуро Уи» (1965, совместно с М.А.Захаровым). В 1960-1965 годах был главным режиссером Студенческого театра МГУ.

Опять получив возможность выезжать за границу, Юткевич часто бывает во Франции, с культурным бомондом которой у него установились тесные связи. Он трижды становился членом жюри Каннского фестиваля: в 1955, 1958 и 1961 годах.

Значительным событием в мировом кинематографе стала его экранизация трагедии Шекспира «Отелло» (1955), в которой заглавную роль сыграл Сергей Бондарчук. Фильм также стал призером Каннского кинофестиваля.

В 1962 году Сергею Юткевичу было присвоено звание «Народный артист СССР».

Любовь Юткевича к эксперименту, смешению различных жанров проявилась в анимационной версии пьесы В.В.Маяковского «Баня» (1962), где методом киноколлажа игра актеров соединялась с документальными кадрами, кукольной и рисованной мультипликацией. В 1976 году он вновь поставил в эстетике киноколлажа фильм «Маяковский смеется» по мотивам пьесы «Клоп» и сценария «Позабудь про камин» (1976). А в 1968 году Юткевич восстановил старую «немую» ленту «Барышня и хулиган» 1918 года, в которой снялся сам В.В.Маяковский.

В 1965 году очередной фильм на ленинскую тему «Ленин в Польше» принес режиссеру Государственную премию СССР и еще одну премию Каннского кинофестиваля. В озвучивании картины Юткевич новаторски применил метод «внутреннего монолога». В фильме слышен только один голос –В.И.Ленина в исполнении М.М.Штрауха, который рассказывает и комментирует происходящее на экране, размышляет о мировых событиях, о том как они отзовутся в будущем.

В 1970 году Юткевич поставил советско-французский фильм «Сюжет для небольшого рассказа» об отношениях А.П.Чехова с певицей Ликой Мизиновой (в исполнении М.Влади) и об истории создания пьесы «Чайка». Этот фильм ломал многие жанровые и кинематографические каноны, смело сочетая игру актеров с рисованными, нарочито театральными декорациями. Например, сестра Чехова в нем поливает из настоящей лейки бутафорские грядки - похожий прием применил Ларс фон Триер в «Догвилле» более трех десятилетий спустя.

В начале 1980-х Юткевич, наконец, осуществил свою давнюю мечту и поставил «Балаганчик» и «Незнакомку» Блока в Московском музыкальном камерном театре.

Последней значительной работой Юткевича в кино стала вышедшая в 1981 году картина «Ленин в Париже». Режиссеру было к этому моменту уже 77 лет, он много болел, но все равно старался жить активной творческой жизнью. Продолжал преподавать во ВГИКе, стал автором ряда теоретических книг, главным редактором двух изданий «Кинословаря» (1966-1970, 1986).

Сергей Юткевич умер 23 апреля 1985 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Сергей Юткевич

Чем знаменит

Один из крупнейших советских режиссеров и теоретиков искусства, ярчайший представитель формализма в кинематографе, работы которого по иронии судьбы стали эталоном «соцреализма». Единственный советский режиссер, трижды удостаивавшийся призов Каннского фестиваля за режиссуру - за фильмы «Великий воин Албании Скандербег» в 1954 году, «Отелло» - в 1956 году и «Ленин в Польше» в 1966-м.

Автор книг и многочисленных статей о кино и искусстве, которые оказали значительное влияние на развитие искусствоведения и изучения кино. Среди его работ - статья «Беседы о режиссерском мастерстве», написанная в 1938 году, и статья «Режиссер и художник в кино», написанная в 1939 году. Также Юткевич был автором работ о кино «Контрапункт режиссера», «Шекспир и кино», «Франция – кадр за кадром. О людях, фильмах, спектаклях, книгах», «Кино – это правда 24 кадра в секунду», «Режиссура – ее проблемы и трудности», «Модели политического кино».

О чем надо знать

В 1938 году режиссёр впервые обратился к теме «ленинианы», поставив картину «Человек с ружьём». В итоге эта тема стала ведущей в его творчестве — впоследствии им были сняты фильмы «Рассказы о Ленине» (1958), «Ленин в Польше» (1966) и «Ленин в Париже» (1981).

«Пожалуй, один только Юткевич мог додуматься до такой гениальной идеи: взять, казалось бы, уж самую «официозную», сакрально-железобетонную тему и найти для этой темы сверхсовременное, даже модное решение», - пишет о «лениниане» киновед Петр Багров.

Фильм «Рассказы о Леиине», снятый в стилистике картины «Летят журавли», был выдвинут на Ленинскую премию. Но создатели картины не проконсультировались с «лениноведами», и после появления разгромной статьи в журнале «Страницы истории КПСС», шансы на премию «испарились», а Юткевич временно был отстранен от ленинской темы.

Только в в 1966 году вышла очередная картина его «ленинианы». Фильм «Ленин в Польше» стал событием. На экране был показан не ходульный «Ильич», а живой человек, который ездил на велосипеде, играл в шахматы, ходил в синематограф, гулял с девушкой по горам. Закадровым текстом в картине шел внутренний монолог Ленина, практически поток сознания. До этого Ленин во всех фильмах разговаривал исключительно лозунгами, перемежая их «зернами народного юмора». Здесь же он впервые заговорил по-человечески.

Юткевич получил за эту картину Госпремию и приз Каннского фестиваля, она вошла в репертуар киноклубов, наряду с Тарковским, Бергманом и Висконти.

Последним фильмом «ленинианы» стала снятая в 1981 году картина «Ленин в Париже». Фильм рассказывает о четырёх годах, проведённых В.И.Лениным в Париже, и о его взаимоотношениях с Инессой Арманд.

«Тема Ленина в 1981 году звучала как кич. Так что Сергей Иосифович по-своему все еще шагал в авангарде», - пишет об этом фильме Петр Багров.

Прямая речь:

Историк кино Петр Багров о Юткевиче: «Боже мой, сколько гарантированных Сталинских премий уплыло у него прямо из-под носа — минимум четыре (две у него все-таки были, так что, учитывая еще две Государственные, которые ему дадут за «лениниану», вполне можно было переплюнуть Пырьева и Райзмана). И Юткевичу ничего не стоило получить эти премии: надо было просто «снять попроще». А он не хотел «попроще».

Или не мог».

Сергей Эйзенштейн о Сергее Юткевиче: «Трагическая фигура <…> мой друг С. И. Юткевич. <…> По малолетству он еще ничего не имел сказать, <…> а техника у него была почти зрелого художника, т. е. произошло размыкание: получилась беспредметная игра формами, которые служат вообще для выражения не только содержания, но для выражения индивидуальности художника. Вот то, что он овладел техникой раньше, чем было чего высказать, это размыкание до известной степени осталось на нем, как большой трагический отпечаток. У него никогда нет слитности и единства творческого процесса, где замысел и желание росли бы вместе с возможностью выражать, потому что [таков] единственно органический подход».

Григорий Чухрай о Сергее Юткевиче, своем учителе по ВГИКу: «В искусстве важно «чуть-чуть». Чуть больше — и стало грубо, чуть меньше — и невыразительно… — Он делал паузу и, картинно щурясь от дыма, продолжал. — Надо уметь к каждому эпизоду подобрать свой ключик…».

8 фактов о Сергее Юткевиче

В ГВЫРМе Сергей Юткевич учился вместе с Сергеем Эйзенштейном. Их фамилии в списке учащихся стояли рядом – по алфавиту. Будущие режиссеры дружили и вместе в качестве художников оформили несколько спектаклей, в том числе буффонаду Вл. Масса «Хорошее отношение к лошадям» и «Макбета» в Центральном просветительном театре.

Юткевич всю жизнь гордился тем, что знаменитая «ретроспективная» драматургическая конструкция «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса была впервые применена именно им - в картине «Яков Свердлов». Сталин, однако, потребовал смонтировать сцены не в «эмоциональном», а в хронологическом порядке.

С 1939 года Юткевич был членом ВКП(б).

Перед самой войной Юткевича назначили главным режиссером ансамбля песни и пляски НКВД СССР, созданного по инициативе Берии. Режиссер заявил начальству, что ансамблю нужны первоклассные драматурги, и специально для него из ссылки возвратили в Москву Михаила Вольпина и Николая Эрдмана. Балетмейстерами были назначены Асаф Мессерер и Касьян Голейзовский. Музыку писал Шостакович, декорации создавали Петр Вильямс и Вадим Рындин. В постановках танцев Юткевич применил опыт работы в театре Фореггера, в «Синей блузе». «Короче говоря, в ансамбле песни и пляски НКВД образовался островок 1920-х годов, - писал Багров. - Такие островки Юткевич пытался обустроить везде, куда бы ни заносила его судьба».

В 1945 году Юткевичу предложили экранизировать отчетный концерт художественной самодеятельности общества «Трудовые резервы». Из этого скучнейшего задания он сделал шедевр — позвал сценаристами тех же Эрдмана и Вольпина, которые придумали несложный, но изящный сквозной сюжет и написали остроумные диалоги, взял оператором Марка Магидсона, подобрал хороших актеров. И получился живой, веселый и начисто лишенный «советской власти» фильм «Здравствуй, Москва!» — одна из самых симпатичных картин 1940-х годов.

Сергей Юткевич был женат на своей ровеснице – артистке балета Елене Ильющенко. Этот брак был у него единственным. Супруга пережила его всего на два года. Дочь Марианна Юткевич (Шатерникова) пошла по стопам отца и стала кинокритиком, также занималась преподавательской работой, изучала историю киноискусства. В девяностом году покинула СССР, эмигрировав в США.

Сергей Юткевич был награждён тремя орденами Ленина (1964, 1967, 1974), орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Лауреат двух Сталинских (1941, 1947) и двух Государственных премий СССР (1967, 1983), премии Венецианского кинофестиваля «За вклад в развитие киноискусства» (1982) и трех премий Каннского кинофестиваля (1955, 1957, 1967).

Материалы о Сергее Юткевиче

Советский денди. Статьи о Сергее Юткевиче на сайте журнала «Сеанс»

Биография Сергея Юткевича на сайте «Чтобы помнили»

Книга о Сергее Юткевиче. Молдавский Д.

Статья о Сергее Юткевиче в русской Википедии