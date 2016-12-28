Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 декабря 2016, среда, 07:31
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
28 декабря 2016, 00:01
Мемория

Мемория. Сергей Юткевич

Сергей Юткевич
Сергей Юткевич

28 декабря 1904 года родился Сергей Юткевич, режиссёр, теоретик кино

 

Личное дело

Сергей Иосифович Юткевич (1904-1985) родился в Санкт-Петербурге в семье инженера-технолога Иосифа Ивановича Юткевича и выпускницы историко-филологического отделения Высших бестужевских курсов Наталии Михайловны Лавровой. Учился в частной гимназии С. Н. Гревениц и К. А. Голенковской, устроенной по английскому образцу - с совместным обучением мальчиков и девочек. Помимо четырех языков - латыни, немецкого, английского и французского, гимназистам преподавали математику, физику, химию и литературу, учили танцам. Детей водили в императорский Александринский театр и в «Мариинку»,  на зрелища Народного дома, и даже в цирк.

Перед  первой мировой войной в Петербурге стали в большом количестве открываться киноиллюзионы, куда Сергей бегал, завороженный чудом, творящимся на экране. «Мы не знали тогда многих мудреных слов и рецептов, мы не знали — где и как варится этот чудодейственный эликсир, мы были потрясены самим фактом двигающихся, оживших людей», - писал позднее Юткевич в книге, посвященной Максу Линдеру.

Когда произошла Февральская  революция, Сергею Юткевичу было 12 лет. Мальчишка активно включился в бурлящую на улицах Петрограда революционную жизнь, на мотоциклетной коляске развозил по рабочим окраинам первые номера «Известий».

Летом 1917 года отец отправил жену с сыном на лечение на курорт Славянск, неподалеку от Харькова, где было спокойнее, чем в Петрограде. Там и началась творческая жизнь Сергея Юткевича. Он постоянно ходил на спектакли гастролировавшей в курортном театре сводной группы актеров из столичных театров Ф. Корша и К. Незлобина. Мальчишку заметили и позвали поучаствовать в представлении в качестве суфлера. Довольно скоро он стал «сценариусом» — помощником режиссера, заведующим громами, выстрелами и всяческим шумом.

Из Славянска мать переехала в Харьков, не рискнув вернуться в Петроград, где уже начинались разруха и голод. Здесь Юткевич продолжил учебу в гимназии, ходил в дом «Художественного цеха», где имелись небольшой театр, классы живописи и скульптуры, читали литературу и историю искусств.  В это время он открыл для себя Александра Блока, его лирические драмы, которые были не похожи на академические профессиональные зрелища, перекликаясь, скорее, с балаганными представлениями.

В статье «Как я стал режиссером» Юткевич вспоминал: «Я прочел эту книгу залпом, многого в ней не понимая, об ином лишь смутно догадываясь, но ее поэтическое очарование захватило меня с огромной силой. Книга эта осталась моим верным спутником, и до сих пор владеет мной желание режиссерски воплотить на сценических подмостках лирические драмы Блока».

Тогда же Юткевич познакомился с творчеством футуристов —Василия Каменского, Велемира Хлебникова, Николая Ассева, Владимира Маяковского.

В годы Гражданской войны Сергей Юткевич работал актёром, художником, ассистентом режиссёра в театрах Киева и Севастополя. В 1919-1920 годах проходил обучение в Киевской школе живописи Александры Экстер. В Киеве он познакомился со столь же юным Григорием Козинцевым. Вдвоем они оформляли  постановку Марджанова - оперетту «Красное солнышко», она же «Маскотта», делали для нее декорации и костюмы.

В 1921 году перебрался в Москву. Учился в Государственных высших режиссёрских мастерских (ГВЫРМ) под руководством Всеволода Мейерхольда и, параллельно, во ВХУТЕМАСе. Работал в качестве художника в театральной мастерской Н. Фореггера – «Мастфоре».

В 1922 году он вместе с Г. М. Козинцевым, Л. З. Траубергом и Г. К. Крыжицким выпустил манифест «Эксцентризм», ставший теоретической платформой Фабрики эксцентрического актера (ФЭКС).

С 1926 года становится руководителем собственного Экспериментального киноколлектива (ЭККЮ), одновременно продолжая работать художником как в театре, так и в кино.

В 1928 году Юткевич возглавил Первую киномастерскую на «Ленфильме» и руководил ею в течение десяти лет. В ранних режиссерских работах - «Кружева»  (1928), «Черный парус» (1929), «Златые горы» (1931) он активно экспериментирует в области жанра, стиля и формы, занимается поисками нового кинематографического языка. Однако к концу 1920-х годов формализм стал «выходить из моды». Начали говорить, что монтажное кино изжило себя, а игра с формой идет во вред идейному смыслу фильмов.

Постановление 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций утвердило в советском искусстве единый метод социалистического реализма. И уже в вышедшем в том же году фильме «Встречный» режиссер жертвует выразительной формой в угоду идеологическому содержанию. Эта картина была объявлена эталоном соцреализма в кино и считается началом этого жанра в советской кинематографии.

Юткевич как один из видных советских режиссеров обязан был создавать картины по вкусу главного заказчика – И.В.Сталина. И он делает такие фильмы – вплоть до короткометражной киноагитки «Как будет голосовать избиратель» (1937), посвященной выборам депутатов Верховного совета СССР. В кинолентах этого периода: «Шахтеры» (1937), «Человек с ружьем» (1938), «Яков Свердлов» (1940), - авторское начало было максимально подавлено.

По мнению историка кино Петра Багрова,  Юткевич «на самом деле никак не мог вписаться в этот злосчастный соцреализм», что и стало причиной его общественно-политической карьеры, которая для многих «навсегда затмит его фильмы»: «За что только не брался Сергей Иосифович, какие посты не занимал! Ни одно мало-мальски заметное собрание творческих работников в следующие пятьдесят лет не обошлось без фундаментального выступления Юткевича. Сколько предисловий он написал! Сколько собственных книг — больше, чем Козинцев и Эйзенштейн!»

В конце 30-х годов Юткевич перебирается в Москву. В 1938-1944 годах является художественным руководителем студии «Союздетфильм», занимается преподаванием и научно-искусствоведческой работой. Преподавать Юткевич начал еще в 1929 году, в 1939 году стал профессором; работал в Институте искусствознания, писал теоретические труды.

В годы Великой Отечественной войны режиссер смог ненадолго вернуться к эксцентрике и сатире в «Боевом киносборнике № 7» (1941) и фильме «Новые похождениях Швейка» (1943).

С 1944 года Юткевич вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе. Тогда же он посетил Францию и снял документальный фильм «Освобожденная Франция» (1944).

Самым тяжелым периодом в жизни режиссера стали послевоенные годы. В 1947 году он экранизировал пьесу Н.Ф.Погодина «Кремлевские куранты». Однако кинолента  под названием «Свет над Россией» в прокат так и не вышла. По одной версии, образ В.И.Ленина в ней показался партийному начальству недостаточно масштабным и величавым. По другой – потому что Юткевич  «перегнул планку»: якобы чтобы дать почувствовать «дух революционного времени», он перенес свидание Маши Забелиной и матроса Рыбакова в кафе поэтов. И практически целиком показал представление «Незнакомки» Блока — в манере 1918 года. В итоге картина была отправлена на полку, а сам  Юткевич стал мишенью в политической кампании против космополититов в искусстве. В 1949 году его изгнали из ВГИКа и ВНИИ искусствознания.

В кино Юткевич вернулся лишь в 1952 году, сняв далекую от политики биографическую ленту «Пржевальский». Следующий фильм режиссера – советско-албанская постановка «Великий воин Албании Скандербег» (1954) – вышел в свет уже после смерти И.В.Сталина и получил премию Каннского кинофестиваля за режиссуру.

В 1954 году Юткевич вернулся во ВГИК, где преподавал режиссерское мастерство до конца 1960-х годов. Вернулся он и в театр:  как художник и режиссер поставил около тридцати спектаклей на московских и ленинградских сценах. Наиболее заметные театральные работы Юткевича: «Баня» (1953, совместно с Н.В.Петровым и В.Н.Плучеком), «Клоп» (1955, совместно с В.Н.Плучеком), «Карьера Артуро Уи» (1965, совместно с М.А.Захаровым). В 1960-1965 годах был главным режиссером Студенческого театра МГУ.

Опять получив возможность выезжать за границу, Юткевич часто бывает во Франции, с культурным бомондом которой у него установились тесные связи. Он трижды становился членом жюри Каннского фестиваля: в 1955, 1958 и 1961 годах.

Значительным событием в мировом кинематографе стала его экранизация трагедии Шекспира «Отелло» (1955), в которой заглавную роль сыграл Сергей Бондарчук. Фильм также стал призером Каннского кинофестиваля.

В 1962 году Сергею Юткевичу было присвоено звание «Народный артист СССР».

Любовь Юткевича к эксперименту, смешению различных жанров проявилась в анимационной версии пьесы В.В.Маяковского «Баня» (1962), где методом киноколлажа игра актеров соединялась с документальными кадрами, кукольной и рисованной мультипликацией. В 1976 году он вновь поставил в эстетике киноколлажа фильм «Маяковский смеется» по мотивам пьесы «Клоп» и сценария «Позабудь про камин» (1976). А в 1968 году Юткевич восстановил старую «немую» ленту «Барышня и хулиган» 1918 года, в которой снялся сам В.В.Маяковский.

В 1965 году очередной фильм на ленинскую тему «Ленин в Польше» принес режиссеру Государственную премию СССР и еще одну премию Каннского кинофестиваля. В озвучивании картины Юткевич новаторски применил метод «внутреннего монолога». В фильме слышен только один голос –В.И.Ленина в исполнении М.М.Штрауха, который рассказывает и комментирует происходящее на экране, размышляет о мировых событиях, о том как они отзовутся в будущем.

В 1970 году Юткевич поставил советско-французский фильм «Сюжет для небольшого рассказа» об отношениях А.П.Чехова с певицей Ликой Мизиновой (в исполнении М.Влади) и об истории создания пьесы «Чайка». Этот фильм ломал многие жанровые и кинематографические каноны, смело сочетая игру актеров с рисованными, нарочито театральными декорациями. Например, сестра Чехова в нем поливает из настоящей лейки бутафорские грядки - похожий прием применил Ларс фон Триер в «Догвилле» более трех десятилетий спустя.

В начале 1980-х Юткевич, наконец, осуществил свою давнюю мечту и поставил «Балаганчик» и «Незнакомку» Блока в Московском музыкальном камерном театре.

Последней значительной работой Юткевича в кино стала вышедшая в 1981 году картина «Ленин в Париже». Режиссеру было к этому моменту уже 77 лет, он много болел, но все равно старался жить активной творческой жизнью. Продолжал преподавать во ВГИКе, стал автором ряда теоретических книг, главным редактором двух изданий «Кинословаря» (1966-1970, 1986).

Сергей Юткевич умер 23 апреля 1985 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

 

 
Сергей Юткевич

Чем знаменит

Один из крупнейших советских режиссеров и теоретиков искусства, ярчайший представитель формализма в кинематографе, работы которого по иронии судьбы стали эталоном «соцреализма». Единственный советский режиссер, трижды удостаивавшийся призов Каннского фестиваля за режиссуру - за фильмы «Великий воин Албании Скандербег» в 1954 году, «Отелло» - в 1956 году и  «Ленин в Польше» в 1966-м.

Автор книг и многочисленных статей о кино и искусстве, которые оказали значительное влияние на развитие искусствоведения и изучения кино. Среди его работ - статья «Беседы о режиссерском мастерстве», написанная в 1938 году, и статья «Режиссер и художник в кино», написанная в 1939 году. Также Юткевич был автором работ о кино «Контрапункт режиссера», «Шекспир и кино», «Франция – кадр за кадром. О людях, фильмах, спектаклях, книгах», «Кино – это правда 24 кадра в секунду», «Режиссура – ее проблемы и трудности», «Модели политического кино».

 

О чем надо знать

В 1938 году режиссёр впервые обратился к теме «ленинианы», поставив картину «Человек с ружьём». В итоге эта тема стала ведущей в его творчестве — впоследствии им были сняты фильмы «Рассказы о Ленине» (1958), «Ленин в Польше» (1966) и «Ленин в Париже» (1981).

«Пожалуй, один только Юткевич мог додуматься до такой гениальной идеи: взять, казалось бы, уж самую «официозную», сакрально-железобетонную тему и найти для этой темы сверхсовременное, даже модное решение», - пишет о «лениниане»  киновед Петр Багров.

Фильм «Рассказы о Леиине», снятый в стилистике картины «Летят журавли», был выдвинут на Ленинскую премию. Но создатели картины не проконсультировались с «лениноведами»,  и после появления разгромной статьи в журнале «Страницы истории КПСС», шансы на премию «испарились», а Юткевич временно был отстранен от ленинской темы.

Только в в 1966 году вышла очередная картина его «ленинианы». Фильм «Ленин в Польше» стал событием. На экране был показан не ходульный «Ильич», а живой человек, который ездил на велосипеде, играл в шахматы, ходил в синематограф, гулял с девушкой по горам. Закадровым текстом в картине шел внутренний монолог Ленина, практически поток сознания. До этого Ленин во всех фильмах разговаривал исключительно лозунгами, перемежая их «зернами народного юмора». Здесь же он впервые заговорил по-человечески.

Юткевич получил за эту картину Госпремию и приз Каннского фестиваля, она вошла в репертуар киноклубов, наряду с Тарковским, Бергманом и Висконти.

Последним фильмом «ленинианы» стала снятая в 1981 году картина «Ленин в Париже». Фильм рассказывает о  четырёх годах, проведённых В.И.Лениным в Париже, и о его взаимоотношениях с Инессой Арманд.

«Тема Ленина в 1981 году звучала как кич. Так что Сергей Иосифович по-своему все еще шагал в авангарде»,  - пишет об этом фильме Петр Багров.

 

Прямая речь:

Историк кино Петр Багров о Юткевиче: «Боже мой, сколько гарантированных Сталинских премий уплыло у него прямо из-под носа — минимум четыре (две у него все-таки были, так что, учитывая еще две Государственные, которые ему дадут за «лениниану», вполне можно было переплюнуть Пырьева и Райзмана). И Юткевичу ничего не стоило получить эти премии: надо было просто «снять попроще». А он не хотел «попроще».

Или не мог».

Сергей Эйзенштейн о Сергее Юткевиче: «Трагическая фигура <…> мой друг С. И. Юткевич. <…> По малолетству он еще ничего не имел сказать, <…> а техника у него была почти зрелого художника, т. е. произошло размыкание: получилась беспредметная игра формами, которые служат вообще для выражения не только содержания, но для выражения индивидуальности художника. Вот то, что он овладел техникой раньше, чем было чего высказать, это размыкание до известной степени осталось на нем, как большой трагический отпечаток. У него никогда нет слитности и единства творческого процесса, где замысел и желание росли бы вместе с возможностью выражать, потому что [таков] единственно органический подход».

Григорий Чухрай о Сергее Юткевиче, своем учителе по ВГИКу: «В искусстве важно «чуть-чуть». Чуть больше — и стало грубо, чуть меньше — и невыразительно… — Он делал паузу и, картинно щурясь от дыма, продолжал. — Надо уметь к каждому эпизоду подобрать свой ключик…».

 

8 фактов о Сергее Юткевиче

  • В ГВЫРМе Сергей Юткевич учился вместе с Сергеем Эйзенштейном. Их фамилии в списке учащихся стояли рядом – по алфавиту. Будущие режиссеры дружили и вместе в качестве художников оформили несколько спектаклей, в том числе буффонаду Вл. Масса «Хорошее отношение к лошадям» и «Макбета» в Центральном просветительном театре.
  • Юткевич всю жизнь гордился тем, что знаменитая «ретроспективная» драматургическая конструкция «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса была впервые применена именно им - в картине «Яков Свердлов». Сталин, однако, потребовал смонтировать сцены не в «эмоциональном», а в хронологическом порядке.
  • С 1939 года Юткевич был членом ВКП(б).
  • Перед самой войной Юткевича назначили главным режиссером ансамбля песни и пляски НКВД СССР, созданного по инициативе Берии. Режиссер заявил начальству, что ансамблю нужны первоклассные драматурги, и специально для него из ссылки возвратили в Москву Михаила Вольпина и Николая Эрдмана. Балетмейстерами были назначены Асаф Мессерер и Касьян Голейзовский. Музыку писал Шостакович, декорации создавали Петр Вильямс и Вадим Рындин. В постановках танцев Юткевич применил опыт работы в театре Фореггера, в «Синей блузе». «Короче говоря, в ансамбле песни и пляски НКВД образовался островок 1920-х годов, - писал Багров. - Такие островки Юткевич пытался обустроить везде, куда бы ни заносила его судьба».
  • В 1945 году Юткевичу предложили экранизировать отчетный концерт художественной самодеятельности общества «Трудовые резервы». Из этого скучнейшего задания он сделал шедевр — позвал сценаристами тех же Эрдмана и Вольпина, которые придумали несложный, но изящный сквозной сюжет и написали остроумные диалоги, взял оператором Марка Магидсона, подобрал хороших актеров. И получился живой, веселый и начисто лишенный «советской власти» фильм «Здравствуй, Москва!» — одна из самых симпатичных картин 1940-х годов.
  • Сергей Юткевич был женат на своей ровеснице – артистке балета Елене Ильющенко. Этот брак был у него единственным. Супруга пережила его всего на два года. Дочь Марианна Юткевич (Шатерникова) пошла по стопам отца и стала кинокритиком, также занималась преподавательской работой, изучала историю киноискусства. В девяностом году покинула СССР, эмигрировав в США.
  • Сергей Юткевич был награждён тремя орденами Ленина (1964, 1967, 1974), орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
  • Лауреат двух Сталинских (1941, 1947) и двух Государственных премий СССР (1967, 1983), премии Венецианского кинофестиваля «За вклад в развитие киноискусства» (1982) и трех премий Каннского кинофестиваля (1955, 1957, 1967).

 

Материалы о Сергее Юткевиче

Советский денди. Статьи о Сергее Юткевиче на сайте журнала «Сеанс»

Биография Сергея Юткевича на сайте «Чтобы помнили»

Книга о Сергее Юткевиче. Молдавский Д.

Статья о Сергее Юткевиче в русской Википедии

 

 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Спасатели подняли бортовой самописец Ту-154.
СМИ процитировали последние слова в кабине Ту-154
Реджеп Эрдоган
Эрдоган обвинил США в поддержке «Исламского государства»
Генпрокуратура Украины
Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в госизмене
Пан Ги Мун и Лавров
МИД РФ рассказал о встрече Лаврова с Пан Ги Муном
Керри Фишер
Актриса из «Звездных войн» умерла после сердечного приступа
Архив новостей

Самое читаемое

Спасатели извлекают тела погибших с места крушения Ту-154
Захарова назвала причины злорадства украинских политиков
Божена Рынска.
ГП оценит слова Рынски о гибели жуналистов в крушении Ту-154
Черное море зимой
В Черном море найдены обломки Ту-154
Ту-154
Глава Минтранса отверг теракт как вероятную версию крушения Ту-154
Место крушения Ту-154
Найденные после крушения Ту-154 погибшие были в жилетах
01:44 Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в госизмене
00:02 МИД РФ рассказал о встрече Лаврова с Пан Ги Муном
27.12 23:30 СМИ процитировали последние слова в кабине Ту-154
27.12 22:51 Набиуллина спрогнозировала отсутствие больших потрясений на валютном рынке
27.12 22:44 Российские автошколы задумали сделать теоретическое обучение удаленным

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Юткевич
Сергей Юткевич
28 декабря 1904 года родился Сергей Юткевич, режиссёр, теоретик кино
27.12 22:15 Эрдоган обвинил США в поддержке «Исламского государства»
27.12 21:27 Актриса из «Звездных войн» умерла после сердечного приступа
27.12 21:02 Монголия попросила у РФ кредит на 100 млрд рублей‍ без цели
27.12 21:01 РПЦ утвердила текст молитвы о прощении аборта
27.12 20:24 Volkswagen решил отозвать почти 4,5 тысячи машин в России
27.12 20:04 Расшифрованы первые данные с самописца Ту-154
27.12 19:57 Минкульт начал проработку идеи штрафов за скачивание пиратского контента
27.12 19:29 «Аэроэкспресс» предупредил о подорожании билетов
27.12 19:00 СКР подтвердил получение видеозаписи крушения Ту-154
27.12 18:36 В МГУ допустили срыв проверки диссертации Мединского
27.12 18:26 СКР предъявил обвинения семерым фигурантам дела об отравлении «Боярышником»
27.12 18:15 Путин передал «Ростеху» акции «Уралвагонзавода»
27.12 17:52 Четверо российских лыжников отстранены от соревнований
27.12 17:21 Министр транспорта РФ допустил возобновление полетов в Египет в январе
27.12 17:08 СМИ узнали об отказе правительства от рецептурной продажи йода и зеленки
27.12 17:01 СМИ сообщили о героиновой зависимости певца Джорджа Майкла‍
27.12 16:46 Казахстанца осудили на три года за оскорбительные посты про Путина
27.12 16:45 Гены денисовского человека помогают переносить холод
27.12 16:35 Онищенко признал разрушение ментального единства России
27.12 16:32 Российские ритейлеры пожаловались в ФАС на Visa и Mastercard
27.12 16:12 Росавиация попросила эксплуатантов проверить самолеты SSJ-100
27.12 16:11 «Победа» разрешила Дедам Морозам и Снегурочкам бесплатно провозить подарки
27.12 16:06 СМИ раскрыли обстоятельства падения Ту-154
27.12 15:51 В Минобороны назвали состояние бортового самописца Ту-154 удовлетворительным
27.12 15:45 Путин назвал Россию экологическим донором мира
27.12 15:28 Израиль ответил на резолюцию ООН ограничением контанков со странами
27.12 15:18 Британские ясени оказались способны противостоять тяжелой болезни
27.12 15:07 В Киеве подтвердили запрет на участие россиян в «Евровидении-2017»
27.12 15:05 Минюст не поддержал введение принудительного учета ВИЧ-инфицированных
27.12 14:39 Кадыров выразил уверенность в непричастности Геремеева к убийству Немцова
27.12 14:15 В Якутии проверяют факт жестокого убийства геологами медведя
27.12 14:01 Путин дал старт подаче газа в Крым
27.12 13:55 Три гена позволяют быть толстыми и здоровыми
27.12 13:55 Грызлов возглавил ракетную корпорацию вместо Рогозина
27.12 13:36 В российском кабмине пообещали продажу валокордина и йода по рецептам
27.12 13:21 СМИ узнали об отсутствии следов взрывчатки на обломках Ту-154
27.12 13:17 Иностранные инвестиции в фонды РФ установили рекорд с 2010 года
27.12 13:12 Лавров предложил США возродить межведомственное общение с Россией
27.12 13:01 Кремль выступил за участие Киссинджера в восстановлении отношений с США
27.12 12:53 СМИ раскрыли новые подробности берлинского теракта
27.12 12:43 В МВД узнали мотив угрожавшего взорвать отделение ВТБ мужчины
27.12 12:39 «Ночные волки» выиграли президентский грант на «единение братских народов»
27.12 12:31 Захарова сочла решение США о поставках оружия в Сирию угрозой для России
27.12 12:24 Центр Кудрина нашел причину неудачи реформ в России
27.12 12:08 Во Владивостоке суд постановил уничтожить Библию по «пакету Яровой»
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.