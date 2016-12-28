Захарова прокомментировала желание агентства Regnum подать на нее в суд

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление информагентства Regnum о намерении засудить ее за клевету.

«Трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию», — говорится в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Речь в еще не поданном судебном иске идет о комментарии Захаровой по поводу задержания в Белоруссии трех журналистов издания. Агентство намерено оспорить через суд, что они употребляли слова «недонарод» или «недогосударство» по отношению к Белоруссии.