28 декабря 2016, 20:12
СМИ узнали о планах России разделить Сирию на зоны влияния
Власти России, Турции и Ирана обговаривают сделку, согласно которой, Сирия будет поделена на неофициальные зоны влияния, а ее нынешний президент Башар Асад останется у власти до следующих президентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, после ухода Асада с поста главы государства Сирию возглавит «менее спорный кандидат», а бывший президент получит гарантии безопасности для себя и своей семьи.
Отмечается, что соглашение будет предусматривать региональную автономию в федеративной структуре Сирии.
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