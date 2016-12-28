СМИ узнали о планах России разделить Сирию на зоны влияния

Власти России, Турции и Ирана обговаривают сделку, согласно которой, Сирия будет поделена на неофициальные зоны влияния, а ее нынешний президент Башар Асад останется у власти до следующих президентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, после ухода Асада с поста главы государства Сирию возглавит «менее спорный кандидат», а бывший президент получит гарантии безопасности для себя и своей семьи.

Отмечается, что соглашение будет предусматривать региональную автономию в федеративной структуре Сирии.