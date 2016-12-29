Замминистра обороны стал заместителем главы МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова заместителем главы МИД. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Антонов займется общими вопросами военно-политической безопасности, передает «Коммерсантъ».

До настоящего времени Антонов занимал должность замминистра обороны России, где был ответственным за международное военное сотрудничество и взаимодействие с зарубежными коллегами.

Еще одним указом Путин расширил на одну единицу число заместителей министра иностранных дел до 10. Также президент увеличил количество департаментов по основным направлениям деятельности министерства до 41.