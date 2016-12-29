Сулейман Керимов продал «Анжи» экс-президенту махачкалинского «Динамо»

Бизнесмен Сулейман Керимов передал футбольный клуб «Анжи» новому владельцу. Им стал бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев, сообщается на сайте «Анжи».

Керимов владел активом с 2011 года.

Отмечается, что новый владелец «выразил готовность развивать клуб и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы "Анжи"».

Отмечается, что передача прав на «Анжи» состоялась еще 26 декабря, однако тогда об этом не сообщалось.