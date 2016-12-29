Трое армянских военных погибли в бою с азербайджанцами

Минобороны Армении сообщает о гибели трех своих военнослужащих в перестрелке азербайджанцами на границе, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По его словам, рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской границы, к юго-востоку от армянского села Чинари Тавушской области «ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения».

Армянские военные вступили в бой с противником. «Ведется огонь из снайперских винтовок и гранатометов, он продолжается и сейчас», — сообщил пресс-секретарь.

Он добавил, что с азербайджанской стороны также есть потери. Тело одного погибшего военного находится на армянской стороне, сказал Ованнисян.

Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз». Ведомство сообщает, что обстрел велся в том числе с «оккупированных земель Азербайджана», имея в виду Нагорный Карабах.