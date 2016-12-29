Россия выведет часть войск из Сирии

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым. В ходе беседы Путин заявил о выводе части российского контингента из Сирии, передает ТАСС.

«Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской Республике», — сказал Путин.

При этом он отметил, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, а также будет и дальше оказывать поддержку «законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

Также Россия, по словам Путина, будет развивать пункт базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.