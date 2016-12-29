29 декабря 2016, 22:36
Путин и Асад обсудили сирийский кризис по телефону
Российский и сирийский лидеры Владимир Путин и Башар Асад провели телефонные переговоры о прекращении огня в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
«Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению», — говорится в сообщении.
Напомним, 29 декабря стало известно об обстреле российского посольства в Дамаске: из пригорода была выпущена мина, которая разорвалась у ворот дипломатической миссии.
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