Путин и Асад обсудили сирийский кризис по телефону

Российский и сирийский лидеры Владимир Путин и Башар Асад провели телефонные переговоры о прекращении огня в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря стало известно об обстреле российского посольства в Дамаске: из пригорода была выпущена мина, которая разорвалась у ворот дипломатической миссии.