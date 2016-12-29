В ФРГ отпустили предполагаемого сообщника берлинского террориста

Официальный представитель генпрокуратуры ФРГ заявила, что предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, подозреваемого в теракте в Берлине, отпустили на свободу. Об этом сообщает телеканал N24.

«Его вина <…> не была доказана, ордер об аресте не выдан», — пояснила она.

Отмечается, что мужчина был задержан из-за наличия в его телефоне сохраненного номера Амри.

Представитель ГП Германии также рассказала, что предполагаемый исполнитель берлинского теракта опознан на видео с признанием в причастности к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

«По данным следствия, там видно Аниса Амри», — заверила она.

Напомним, 19 декабря грузовик наехал на толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате происшествия 12 человек погибли, еще 48 были госпитализированы.

Немецкие власти расследуют случившееся как теракт.

23 декабря Амри умер в результате перестрелки с полицией Италии. Ответственность за его теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».