Союз биатлонистов отстранил призеров Сочи-2014 Ольгу Вилухину и Яну Романову

Две медалистки Сочи-2014, отстраненные от соревнований после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте, — это биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова. Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

По данным издания, решение отстранить спортсменок принял Международный союз биатлонистов (IBU).

Вилухина и Романова завоевали серебро зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете 4 по 6 км. Вилухина также взяла серебро в спринте на 7,5 км.

Ранее в IBU сообщали об отстранении двух биатлонистов, не называя их имен.