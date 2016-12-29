29 декабря 2016, 20:43
Источник рассказал об угрозе взрыва в московском ТЦ «Новинский пассаж»
Московская полиция проверяет поступивший сигнал об угрозе взрыва в торговом центре «Новинский пассаж», рассказал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.
Здание расположено в центре Москвы на Новинском бульваре. По словам источника, сейчас решается вопрос об эвакуации ТЦ.
В пресс-службе полиции Москвы агентству сообщили, что информации о взрывном устройстве в «Новинском пассаже» к ним не поступало.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое