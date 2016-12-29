Дэвида Кэмерона назвали претендентом на пост генсека НАТО

Бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон является одним из главных претендентов на пост генсека НАТО после того, как эту должность покинет Йенс Столтенберг. Об этом пишет The Daily Mail, ссылаясь на источники, близкие к экс-премьеру.

По их данным, Кэмерон является одним из фаворитов на место генсека, поскольку Великобритания занимает сильную позицию в Североатлантическом альянсе и стремится играть там более значимую роль после выхода из ЕС.

По данным источников, Кэмерон готов рассмотреть вариант с назначением на пост генерального секретаря.

Между тем, генсек НАТО Столтенберг, как пишет издание, проработает на этом посту до 2018 или 2019 года.